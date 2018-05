Informationen zum Bayerischen Landespflegegeld

Der Ministerrat hat die gesetzlichen Grundlagen für das neue bayerische Landespflegegeld beschlossen. Das neue bayerische Landespflegegeld nimmt mit den Pflegebedürftigen Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, in den Blick.



Das Landespflegegeld bekommen künftig Pflegebedürftige, die im Zeitpunkt der Antragstellung ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben und mindestens die Feststellung eines Pflegegrades 2 vorweisen. Es wird in Höhe von 1.000 Euro einmal jährlich ausgezahlt. Die erstmalige Auszahlung ist für den Spätsommer 2018 geplant.



Informationen über die Anspruchsvoraussetzungen und das Antragsformular zum Download finden Sie unter www.landespflegegeld.bayern.de



Antragsformulare gibt es auch bei den Finanzämtern, Landratsämtern und beim Zentrum Bayern Familie und Soziales.



Die Antragstellung ist ab sofort möglich. Antragsfrist ist der 31.12.2018.