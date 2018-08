Konzert von Rainald Grebe verlegt

Nürnberg : Serenadenhof |

NÜRNBERG (pm/ak) - Am Freitag (31. August um 19 Uhr), sollte Rainald Grebe im Nürnberger Serenadenhof auftreten.

Wie das Management soeben mitteilte, kann der geplante Auftritt allerdings

aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden.

Die gute Nachricht: Es konnte kurzfristig ein Ersatztermin gefunden werden. So präsentiert der Kabarettist und Liedermacher stattdessen am Freitag, demsein aktuelles Programm „Das Elfenbeinkonzert” im Serenadenhof. Bereits erworbene Ticketsbehalten ihre Gültigkeit und können am neuen Termin genutzt werden.Wer den Ersatztermin nicht wahrnehmen kann, kann aber auch sein Ticket an der jeweiligenVorverkaufsstelle, an der es erworben wurde, zurückgeben. Weitere Infos auch unterwww.serenadenhofopenair.de.