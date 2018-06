Bayerischer Verdienstorden für diese Franken!

REGION (nf) - In der Residenz München (27. Juni 2018) wurden im Rahmen einer Feierstunde 64 Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Darunter Nürnbergs Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner, Fußballtrainer und Ex-FCN-Spieler Marek Mintál, Martin Rassau sowie Volker Heißmann aus der Comödie Fürth. Über den Bayerischen Verdienstorden freute sich übrigens auch Comedian Django Asül, der bürgerlich Ugur Bagislayici heißt.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „Bayern ist so stark wie die Menschen in unserem Land. Mit der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens sagen wir öffentlich Dank und Anerkennung für herausragendes Engagement in vielen Bereichen - von sozialem und kirchlichem Bereich über Forschung, Wissenschaft und Kunst bis hin zu Wirtschaft und Medizin. Die Persönlichkeiten, die wir heute ehren, sind Vorbild und Kraftquell für unser Land!“MdL Petra Guttenberger, Fürth, Stv. Vorsitzende des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen im Bayerischen Landtag; Mitglied des Bayerischen LandtagsVolker Heißmann, Comödie FürthDr. Thomas Jung, Oberbürgermeister FürthProfessorin Dr. Julia Lehner, Kulturreferentin NürnbergProfessorin Dr. Marion Merklein, Nürnberg, Inhaberin des Lehrstuhls für Fertigungstechnologie an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)Nürnberg, MittelfrankenMarek Mintál, Röthenbach a.d.Pegnitz, FußballtrainerMartin Rassau, Comödie FürthPetra Semmert, Nürnberg, Geschäftsführerin der PS - Akademie Nürnberg, Gründungsmitglied und Vorsitzende des Vereins Sternchenmarkt e. V.Jürgen Wechsler, Schwanstetten, Bezirksleiter der IG Metall BayernWilhelm Wenning, Fürth, Wilhelm, Vorsitzender des historischen Vereins für Oberfranken, ehem. Regierungspräsident von OberfrankenMonika Vieth, Forchheim, Leiterin der Außenstelle Forchheim des Weißen Rings e. V., Mitglied im Koordinationsgremium „Forchheimer Bündnis gegen Extremismus“Hallerndorf, OberfrankenEdith DürrGeneraloberin und Vorsitzende der Schwesternschaften vom Bayerischen Roten Kreuz e. V. (BRK), Vorsitzende des Bayerischen LandespflegeratsKleinrinderfeld, UnterfrankenUrsula Dumann-SpechtEhrenvorsitzende des Fördervereins Botanischer Garten und Theresienstein e. V.,ehem. 1. Vorsitzende des Hospizvereins Hof e. V.Käthe Engelsehem. Inhaberin des Puppen- und Spielzeugmuseums Katharina Engels in Rothenburg ob der TauberProfessor Hermann GerlingerStifter, Kunstsammler, IngenieurundHertha GerlingerStifterin, Kunstsammlerin, SchriftstellerinWürzburg, UnterfrankenDr. Dorothea GreinerRegionalbischöfin im Kirchenkreis BayreuthBayreuth, OberfrankenDr. Wolfgang HasselkusArzt für Allgemeinmedizin, Seniorenbeauftragter des Landkreises Coburg, langjährige humanitäre Hilfe zwischen Myanmar und ThailandRödental, OberfrankenKarl HerrmannPräsident der Luftrettungsstaffel Bayern e. V.Würzburg, UnterfrankenDr. Rosemarie KlingeleLangjährige humanitäre Hilfe in Kamerun und ambulante ehrenamtliche Hilfe für Flüchtlinge, Ärztin für Nuklearmedizin i. R.Dittelbrunn, UnterfrankenPeter MeyerIII. Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Mitglied des Bayerischen LandtagsHummeltal, OberfrankenThomas MützeMitglied des Bayerischen LandtagsAschaffenburg, UnterfrankenElfriede PeplowLangjährige Pflege von AngehörigenBessenbach, UnterfrankenDr. Dorothee StrunzUnternehmerinRehau, OberfrankenProfessor Dr. Andreas WarnkeEhemaliger Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität WürzburgEstenfeld, UnterfrankenDer Bayerische Verdienstorden ist durch das Gesetz über den Bayerischen Verdienstorden vom 11. Juni 1957 geschaffen worden. Er wird „als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk“ verliehen. Eine Besonderheit des Bayerischen Verdienstordens ist, dass die Zahl der lebenden Ordensträger auf 2.000 begrenzt ist.