Malteser helfen älteren Menschen, gesund zu leben

Hierfür bieten die Malteser in Nürnberg, Fürth und Erlangen eine gute Alternative: Mit ihrem Menüservice bringen die Malteser allen interessierten Bewohnern der Metropolregion täglich ein warmes, leckeres Menü ins Haus. Mit Obst und Gemüse in vielen Varianten. Als Beilage zum Hauptgericht, als reine vegetarische Mahlzeit oder verarbeitet in leckeren Süßspeisen!Die Menüs der Malteser werden nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen aus ausgesuchten Zutaten erstellt. Gesunde Ernährung im Alter – mit den Maltesern kein Problem.Mehr Informationen zum Thema „Gesunde Ernährung“ und zum Malteser Menüservice in der Metropolregion gibt das Kundenbüro der Malteser: Telefon 0911 – 96 89 190 oder 09131 – 4 00 13 22; Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr. Am besten noch heute anrufen und sich fünf Menüs zum Preis von drei liefern lassen! Ohne jede Vertragsbindung oder Abnahmeverpflichtung – einfach und unkompliziert.