Stageworld stellt am 25. November seine neue Freizeitschule vor

NÜRNBERG (pm/vs) - Vor rund einem Jahr hat der bekannte Schauspieler und Experte der Darstellenden Künste Nigel Greenhalgh unter dem Label „Stageworld“ seine beiden Freizeitschulen im Bereich der Darstellenden Künste in Nürnberg (Dr. Carlo-Schmid-Straße 87) und Fürth (Bahnhofsplatz 10) eröffnet. Ab Januar 2019 kommt nun in der Sulzbacherstraße 109 in Nürnberg ein dritter Standort dazu.

Bereits im Vorfeld veranstaltet Greenhalgh dort einen kostenlosen Schnuppertag. Dieser findet am Sonntag, 25. November 2018 von 12 bis 16 Uhr statt. Dazu sind alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen drei und 18 Jahren sowie Erwachsene ab 18 Jahren bis 55 Jahren eingeladen. Bitte Sport- oder Tanzkleidung nicht vergessen. Natürlich dürfen auch Eltern, Freunde und Verwandte kommen und auf Wunsch auch mitmachen.Bei Stageworld können Mädchen und Buben in verschiedenen Altersgruppen nicht nur die drei Grundfertigkeiten Tanz, Gesang und Schauspiel erlernen, sondern erhalten eine gute Basis, um als Erwachsene das Leben erfolgreich zu meistern, wie beispielsweise Rücksichtnahme, Verlässlichkeit oder Teamgeist. Dabei legen Nigel Greenhalgh und sein Team großen Wert darauf, dass im Unterricht und bei den Proben Humor und Freude nicht zu kurz kommen. Als Besonderheit wird auch ein Kurs in englischer Sprache angeboten.Weitere Informationen gibt es im Internet.