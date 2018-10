Lebensrettende Maßnahmen in der Mittagspause üben

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Erlangen. Dann gilt es einen nahen Angehörigen, wie das eigene Kind oder den Vater zu reanimieren. Denn die Überlebenschancen von Betroffenen erhöhen sich um das Doppelte bis Vierfache, wenn ihnen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte geholfen wird.Aber viele Menschen üben die Wiederbelebung höchstens während des Führerscheinlehrgangs, danach wird sie schnell wieder vergessen.World Restart a Heart DayUm auf die Wichtigkeit der Wiederbelebung durch Laien aufmerksam zu machen, fand erstmalig am 16. Oktober 2018 der „World Restart a Heart Day“ auf internationalerEbene statt. Dazu sind Einrichtungen des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt aufgerufen, Menschen in einfachen Reanimationstechniken zu schulen.Wenn jede Sekunde zählt: Lebensrettende Maßnahmen in der Mittagspause übenDiesen Auftrag nahm sich das Malteser Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen zu Herzen und schulte mit einem Team aus zwei Ärzten und zwei Pflegekräften der Notaufnahme im Rathaus Erlangen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.Zwei Stunden, angefüllt mit Informationen, aber vor allem mit Wiederbelebungsmaßnahmen an der Reanimationspuppe.Zum Schluss waren sich alle einig: Wiederbelebung sollte mindestens einmal im Jahr geübt werden! Wiederholung 2019 – unbedingt!Und wer selbst einmal wieder üben möchte, meldet sich am besten noch heute bei den Maltesern zu einem Erste-Hilfe-Kurs an, um seine Kenntnisse der Reanimation wieder aufzufrischen. Telefonisch unter 0911 - 9 68 91 23 oder im Internet unter www.malteser-kurse.de