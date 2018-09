Volvo V60 Cross Country: höher gelegte Eleganz

(ampnet/mue) - Zum Jahreswechsel bringt Volvo auch den V60 der zweiten Generation als höher gelegten und robuster beplankten Cross Country.

Das Modell kann ab sofort zunächst ausschließlich in Verbindung mit dem 190 PS (140 kW) starken D4-Dieselmotor, Allradantrieb und Acht-Gang-Automatik bestellt werden. Alternativ lässt sich der Neue auch über das Mobilitätsangebot „Care by Volvo“ zu einem monatlichen Fixpreis abonnieren, der nahezu alle Fahrzeugkosten (außer Tanken) abdeckt. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen der 250 PS (184 kW) starke Benziner T5 AWD sowie auch Mildhybrid- und Plug-in-Hybridvarianten.Der Volvo V60 Cross Country D4 AWD entwickelt ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern, das zwischen 1.750 Umdrehungen in der Minute und 2.500 U/min anliegt. Er verfügt über einen auf Knopfdruck aktivierbaren Offroad-Modus, der Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen an die im Gelände vorherrschenden Fahrbedingungen anpasst. Neben der um 60 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit und einer breiteren Spur – vorn plus 39 Millimeter, hinten plus 23 Millimeter – kennzeichnet den Kombi ein eigenständiges Design: Die Frontpartie ziert ein schwarzer Kühlergrill mit vertikalen Streben und Chromapplikationen. Auch die markante Front- und die Heckschürze mit eingeprägtem Cross Country Schriftzug heben sich von der Standardvariante ab. Weitere Akzente setzen schwarze Seitenschweller und Radhausverbreiterungen sowie 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Fünf-Doppelspeichen-Design mit Diamantschnitt / Graphitoptik.Die Ausstattung beinhaltet u.a. Zwei-Zonen-Klimaautomatik, digitale Instrumentenanzeige, Sitzheizung, Lenkrad und Schalthebel in Lederausführung sowie Komfortsitze mit einstellbarer Beinauflage vorne. Optional stehen u.a. der Pilot Assist zum teilautonomen Fahren bis 130 km/h und ein Cross Traffic Alert ebenfalls mit Notbremsfunktion zur Verfügung.