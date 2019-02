Zwei Varianten zur Wahl: Neuer Volvo V60 ist höher oder tiefer gelegt zu haben

(ampnet/mue) - Volvo bringt vom V60 zwei neue Versionen in den Handel: den Cross Country und den R-Design.



Der V60 Cross Country bringt naturgemäß erhöhte Bodenfreiheit und schwarze Verbreiterungen an den Radhäusern sowie eine eigenständige Frontpartie mit einem zweiten trapezförmigen Lufteinlass mit, den Vortrieb übernimmt zum Marktstart ein 190-PS-Dieselmotor D4 mit Allradantrieb und Geartronic Acht-Gang-Automatik. Das Modell wird zunächst ausschließlich in der Top-Ausstattung Cross Country Pro angeboten. Für Sicherheit sorgt das Volvo-City-Safety-Notbremssystem, das nicht nur Fußgänger, Fahrradfahrer, Wildtiere und andere Autos erkennt, sondern auch über eine integrierte Lenkunterstützung und eine Notbremsfunktion bei Gegenverkehr verfügt. Ebenfalls an Bord sind unter anderem ein Kreuzungs-Bremsassistent, die Oncoming Lane Mitigation, die Road Edge Detection, die Run-off Road Protection, eine Verkehrszeichenerkennung und das Driver-Alert-System, das den Fahrer bei Übermüdung und unkonzentrierter Fahrweise warnt. Zum Serienumfang gehört zudem eine Bergabfahrhilfe. Das internetfähige Infotainment-System Sensus Connect des V60 Cross Country ist mit dem Audiosystem High Performance Sound inklusive zehn Lautsprechern und Bluetooth-Freisprecheinrichtung samt Audio-Streaming verknüpft; die Bedienung erfolgt per Sprachsteuerung oder über den großen Touchscreen in der Mittelkonsole. Beheizbare Leder-Komfortsitze mit exklusiven Ziernähten und elektrischer Vier-Wege-Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad und -schalthebel, eine erweiterte Ambientebeleuchtung sowie die Echtholzeinlage „Linear Lime“ runden die Serienausstattung ab.Der Volvo V60 R-Design wiederum verfügt über ein Sportfahrwerk, das die Karosserie um 15 Millimeter absenkt. Den Kühlergrill ziert anstelle des Wasserfall-Motivs ein horizontales Gitter in hochglänzendem Schwarz, das von einem seidenmatten Finish eingerahmt wird. Exklusives Erkennungszeichen ist auch die den R-Design Modellen vorbehaltene Lackierung Bursting Blue Metallic. Im Innenraum unterstreichen Aluminium-Einstiegsleisten, Lederschalthebel, Sportpedale, Sportsitze, das Sport-Lederlenkrad und ein anthrazitfarbener Dachhimmel die Ausstattungslinie. Der Volvo V60 D3 R-Design mit 150 PS (110 kW) ist das Einstiegsmodell, das aber auch mit allen anderen Motorisierungen kombinierbar ist.