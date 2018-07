Klassik Open Air: Busse, Bahnen, Taxi, Auto oder Fahrrad: So kommt Ihr schnell zum Luitpoldhain

NÜRNBERG (pm/nf) - Für die Klassik-Open-Air-Konzerte (rund 65.000 Besucher) am Sonntag, 22. Juli, und Samstag, 4. August 2018, haben die Stadt Nürnberg und die Polizei ein Verkehrskonzept erarbeitet. Es gilt an den Veranstaltungstagen: Sonntag, 22. Juli, von 9 bis 0.30 Uhr Samstag, 4. August, von 17 bis 24 Uhr.

Besucherinnen und Besuchern des Klassik Open Airs wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die VAG verdichtet den Fahrtakt der Busse und Straßenbahnen. Diese können die gesperrten Straßen uneingeschränkt befahren. Das Veranstaltungsgelände ist für Radfahrende gut erreichbar. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder stehen direkt am „Palazzo-Parkplatz“ in der Bayernstraße unterhalb des Kurt-Klutentreter-Stegs zur Verfügung sowie in der Straße „An der Ehrenhalle“.Ein Taxistand steht von 22.30 bis 23.45 Uhr in der Bayernstraße vor der Bushaltestelle Doku-Zentrum zur Verfügung.Die Bayernstraße ist zwischen Münchener Straße und Regensburger Straße für den Durchgangsverkehr grundsätzlich gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Münchener Straße – Scharrerstraße – Regensburger Straße und umgekehrt. Wegen einer Baustelle in der Hans-Kalb-Straße erfolgt die Zufahrt zur Herzogstraße, Beuthener Straße und Zeppelinstraße ab der Kreuzung Regensburger Straße/Ben-Gurion-Ring über die Jitzhak-Rabin-Straße und Herzogstraße. Anwohner der Oskar-von-Miller-Straße, Bayern- und Herzogstraße sowie Schultheißallee können nach einer Kontrolle an den Sperrstellen in ihre Wohnquartiere einfahren.Die Schultheißallee/An der Ehrenhalle ist von der Münchener Straße beziehungsweise Hainstraße her für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es kann lediglich der Parkplatz Meistersingerhalle angefahren werden. Ein Wenden an der Wendeschleife der Straßenbahnhaltestelle zurück zur Münchener Straße ist möglich.Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist über die Karl- Schönleben-Straße und Große Straße erreichbar. Aufgrund dieser Beschränkungen kann es im Veranstaltungsbereich insbesondere auf den Umleitungsstrecken und der Zufahrt zu den Parkplätzen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.Ein Übersichtsplan zu den Sperren steht auf der Website des Klassik Open Airs.Mit dem privaten Pkw anfahrende Besucherinnen und Besucher des Klassik Open Airs können weiterhin am Volksfestplatz parken. Die Zufahrt zu den Parkplätzen erfolgt jedoch über die Karl-Schönleben-Straße und Große Straße. Die Anzeigen des dynamischen Verkehrsleitsystems sind entsprechend geschaltet.Für Menschen mit Behinderung stehen Parkplätze am Parkplatz der Meistersingerhalle zu Verfügung. Autofahrer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten und des Sicherheitspersonals zu beachten und nach Möglichkeit den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren.www.klassikopenair.de