Das Bayerische Familiengeld kommt

Der Bayerischen Landtag hat mit der Mehrheit der CSU-Fraktion das neue Bayerische Familiengeld beschlossen. Ab 1. September 2018 erhalten in Bayern alle Familien mit ein- und zweijährigen Kindern diese Förderleistung des Freistaats – unabhängig von ihrem Einkommen und völlig unbürokratisch.

Eltern mit ein- und zweijährigen Kindern erhalten für ihr erstes und zweites Kind jeweils 250 Euro monatlich pro Kind. Ab dem dritten Kind sind es jeweils sogar 300 Euro monatlich. Die neue Leistung bekommen auch Eltern, die bisher weder Betreuungsgeld noch Landeserziehungsgeld erhalten haben.Das Familiengeld wird unbürokratisch ausgezahlt: Wer in Bayern Elterngeld beantragt hat und bewilligt bekam, muss keinen gesonderten Antrag stellen. Für 98 Prozent der Eltern ist damit kein Tätigwerden erforderlich. Sie erhalten das Familiengeld automatisch ausgezahlt. Das Familiengeld kommt auch bei einkommensschwächeren Familien an, denn es soll nicht auf existenzsichernde Sozialleistungen (bspw. ALG II) angerechnet werden.Der Nürnberger Landtagsabgeordnete Hermann Imhof betont, dass die CSU auch weiterhin intensiv in bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote in Bayern investieren wird, vor allem auch in mehr Angebote in Rand- und Ferienzeiten. "Mit dem neuen Familiengeld geben wir den Familien zusätzlichen Entscheidungsspielraum. Denn Eltern wissen am besten, wofür sie das Familiengeld einsetzen wollen – für eine Entlastung bei den Kita-Beiträgen oder für etwas anderes. Unsere Familienpolitik gibt den Familien in Bayern Gestaltungsmöglichkeiten, passend für ihre Bedürfnisse und Wünsche."