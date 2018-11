Verpackungen – Frustfaktor für den Kunden?

So gut wie alle Produkte sind verpackt. Doch manche Artikel sind so verpackt, dass sich der Kunde beim Öffnen schwer tut oder und ärgern muss. So wird die Verpackung zum Frustfaktor für den Kunden. Es ist ärgerlich, wenn ein Produkt doppelt und dreifach in Plastik eingeschweißt ist. Sodass es unmöglich ist, ohne Hilfsmittel wie einer Schere die Verpackung zu entfernen. Da verliert der Kunde schnell die Lust am Artikel. Häufig sind Produkte auch so „sicher“ verpackt, dass beim Öffnen durch das Hantieren mit spitzen Gegenständen Verletzungsgefahr besteht. Das muss aber nicht sein. Denn es gibt einfache, aber effektive Verpackungen, die diese Risiken nicht bergen. Und noch dazu als Mehrwert für das Unternehmen gesehen werden können.



Welche Alternativen gibt es zur frustrierenden Verpackung?

Verpackung und Umwelt – Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte

Faltschachteln individuell gestalten

Wie können Artikel gut und sicher verpackt werden, ohne den Kunden beim Öffnen zu verärgern? Zunächst ist es wichtig, darauf zu achten, dass Produkte nur einmal verpackt sind. Doppelte und dreifache Verpackung sorgen nur für Frust beim Öffnen. Außerdem sollte hierbei auch die ökologische Seite berücksichtigt werden. Mehr unnötige Verpackung bedeutet auch mehr Müll und das ist schlecht für die Umwelt. Daher sollte man bei der Wahl der Verpackung darauf achten, dass diese zwar den Artikel gut schützt und sicher umhüllt, aber keine unnötigen Verpackungen verwendet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um frustfreie Verpackungen geht, liegt darin, dass die Verpackung einfach und möglichst ohne spitze Hilfsmittel geöffnet werden kann. Faltschachteln, die einfach zu öffnen sind, stellen daher eine optimale Alternative zu Plastikverpackungen dar. Auch in ökologischer Hinsicht. Denn Faltschachteln aus Karton beziehungsweise Papier können problemlos wiederverwertet werden, während Plastikmüll schon heute ein Problem für Mensch, Tier und Umwelt darstellt. Unnötige Überverpackungen sollten daher ebenso vermieden werden wie Füllmaterialien.Faltschachteln sind eine bestens geeignete Möglichkeit, um Produkte gut und sicher zu verpacken. Sie lassen sich einfach öffnen und stellen auch kein Problem für die Umwelt dar. Um sämtliche ökologische Gesichtspunkte zu beleuchten, sollte man bei der Wahl der Verpackung auch auf die Größe achten. Die Verpackung sollte gerade so groß gewählt werden, dass das Produkt gut darin Platz hat. Zu große Verpackungen tragen unnötig zum Müllproblem bei. Da dabei auch Füllmaterialien verwendet werden müssen, um das Produkt auch gut schützen zu können. Hierfür bieten sich Faltschachteln nach Maß an. Sie können auf das Produkt abgestimmt werden,sodass es auch ohne Füllmaterialien sicher verpackt ist. Bei madika.de können Sie Faltkartons nach Maß online kaufen und haben so die Möglichkeit, einerseits die Umwelt zu schonen und andererseits den Kunden das Öffnen zu vereinfachen. Die Faltschachteln lassen sich individuell in der Größe und Art wählen. Auch hinsichtlich Verschluss, Sichtfenster, Boden usw. haben Sie die freie Wahl. Somit liegen die Vorteile von Faltschachteln nach Maß auf der Hand: Sie sind genau auf den Inhalt abgestimmt, können individuell gewählt werden und sind ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz. Und zur Vermeidung von Plastikmüll.Ganz nach dem Motto „Nachhaltige Verpackungen müssen nicht langweilig sein“ besteht zusätzlich die Möglichkeit, Faltschachteln nach Maß individuell zu gestalten. Das heißt, sie lassen sich nicht nur hinsichtlich der Größe und der Ausführung frei wählen, sondern können auch individuell bedruckt werden. Durch die Bedruckung von Faltschachteln erhält jede Verpackung das gewisse Extra und wird hierdurch auf jeden Fall zum Hingucker. Ganz egal, ob die Verpackung für Geschenke, Messeartikel, Lebensmittel, Kosmetika oder anderes verwendet wird, bedruckte Faltschachteln vereinen Ästhetik und Funktion. Das Bedrucken der Faltschachteln ist grundsätzlich bei jeder gewünschten Größe möglich. Auch bei der Art der Schachtel selbst stehen unterschiedliche Ausführungen zur Auswahl. So erhält die Verpackung einen hohen Wiedererkennungswert und stellt eine gute Werbung für das Unternehmen dar.