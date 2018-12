Exklusiv! Ministerpräsident Söder beim Christkindlesmarkt-Bummel

Dr. Markus Söder drehte auch heuer mit seinen engsten Vertrauten eine gemütliche Runde über den Hauptmarkt: Sprecherin Tanja Sterian, Landtagsabgeordneter Jochen Kohler und CSU-Bezirksgeschäftsführer Sven Heublein! Bei winterlichen Temperaturen ließ er sich Bratwürste schmecken, spendierte Glühwein.Das Rezept für gelungene Feuerzangenbowle gab's am berühmten Stand von Heidi & Lorenz Kalb vorm Rathaus bisher in 14 Sprachen. Sogar in Blindenschrift. Nun endlich auch auf Fränkisch! Sven Bach, der bekannte Mundartdichter, hat es übersetzt. Zur Premiere samt Verkostung kam auch gleich ein echter Promi: FCN-Trainer Michael Köllner!